Arena Premium 1

06.00  Fudbal: Notingem Forest - Njukasl

08.00  Fudbal Italijanska liga: Lacio - Inter

10.00  Mali fudbal Arenina liga šampiona: Četvrtfinala

12.00  Fudbal Engleska liga: Pregled 36. kola

13.00  Fudbal Engleska liga: Mančester siti - Brentford

15.00  Košarka Italijanska liga: Pregled 30. kola

16.00  Košarka Grčka liga G1: Olimpijakos - Kolosos

19.00  Arena Studio

20.00  Fudbal Kup Srbije: Crvena zvezda - Vojvodina, finale

22.00  Arena Studio

23.00  Fudbal Grčka liga: PAOK – AEK

 

Arena Premium 2

06.00  Košarka FIBA Liga šampiona: Unikaha - Tenerife, meč za treće mesto

08.00  Košarka FIBA LŠ: AEK - Ritas, finale

10.00  Košarka TBD NBA G5: Konferencija polufinale

12.00  Košarka NBA dejli

12.15  Košarka Španska liga: Valensija - Baskonija

14.00  Košarka ABA liga G2: Cedevita Olimpija - Crvena zvezda

16.00  Košarka Grčka liga G1: Panatinaikos - Mikonos

18.00  Košarka Španska liga: Pregled 30. kola

18.30  Fudbal Grčka liga: PAOK - AEK

21.00  Fudbal Italijanski kup: Lacio - Inter, finale

 

Eurosport 1

07.00  Snuker: Šampionat Ujedinjenog Kraljevstva, finale

08.30  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, etapa 4

09.00  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Wujiang, Lead, muškarci i žene, finale

10.00  Biciklizam: muškarci, etapa 4

11.30  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, etapa 4

12.00  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, etapa 5

17.45  Biciklizam: muškarci, etapa 4

18.45  Magazin : Biciklizam, Cycling Show

19.00  Mačevanje: Grand Prix, Bogota

20.00  Jedrenje: SailGP, Bermuda

21.00  Biciklizam: PRO Serija, Tur Mađarske, muškarci, etapa 1

22.00  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, etapa 5