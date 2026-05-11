Pevačica Vesna Zmijanac davnih dana bila je u braku sa harmonikašem Miroljubom Aranđelovićem Kemišom o čemu je govorila u jednom potkastu i time stavila taćku na spekulacije da je upravo sadašnja supruga Kemiša, Zorica Brunclik, kumovala rastanku.

- On je bio jedini kolega kada je reč o ljubavnom životu. Kod Miroljuba mi je bilo specifično što je bio prvak u muzici, u harmonici. Kada sam ga upoznala, došao je iz Nemačke gde je studirao. Ipalk, postojalo je nešto kog njega što nije bilo u skladu sa mojim mozgom. Ustvari, bila sam zaljubljena u njegovo sviranje, ne u njega. Drugo, nismo imali decu, a to je velika stvar. Ne znam zbog čega, radili smo na deci i ništa se nije dešavalo, a kasnije smo oboje bez ikakvih problema dobili decu. Tu neki gen nije štimao, nije bilo suđeno - ispričala je pevačica.

- Nekoliko meseci posle mene u Parizu na turneji bio je sa Zoricom. Čak i pred kraj naše veze nije bilo nečega što bi nas poguralo, tako da Zorica ništa nije preotela, dok smo Kemiš i ja bili zajedno. Ona je tada bila u braku, a sa Kemišom je počela da se zabavlja kasnije - navela je Vesna koja se osvrnula na zdravstveno stanje koleginice.

- Ne znam detalje Zoricinog stanja, ne smem ni da pitam. Zaplakala sam u emisiji u kojoj sam pevala njenu pesmu zato što sam tada već znala da nešto sa njenim zdravljem nije kako treba. I sada bih ako nastavim da govorim o njoj mogla da plačem. Mnogo volim Zorku, pogotovo njene pesme. Mnogo mi je žao što je bolesna. Možda postoji neko čudo da se reši problem i da se izleči. Zaista mi je stalo da ozdravi. Mnogo dobrih pesama je ostavila iza sebe. Pevala sam mnogo njenih pesama i zaradila mnogo parica na njima. Mislim da je ona jedinstvena u našoj muzici. Ima specifičan glas, odličan je pevač. Mi ćemo tek da osetimo šta znači kada odlaze najveći. Šta nam ostaje? Brena, Bekuta. Osipa se ekipa, ne volim to. Zoricino stanje je ozbiljno. Ne znam tačno, ali pitala sam Kemiša kako je, on mi je rekao: "Operisana je, sad ćemo da vidimo posle operacije da li će da se poboljša nešto". Dalje nisam pitala ništa, niti sad pitam. Čekam da mi kažu da je bolje - istakla je Zmijančeva koja se potom dotakla ćerke Nikolije i nedavnih šuškanja da se razvodi zbog prevare supruge Relje Popovića.

- Recimo da bih prećutala kako bih sačuvala kuću sve i da znam da ju je prevario. Ne bih je savetovala ništa. Nikolija me nikada ne bi pitala šta da radi, a ne bi se nikada ni razvela. Čak i da se, ne daj Bože, to desi, a ne verujem da može da se desi jer je Relja okrenut porodici, znala bih da voli decu i Nikoliju, i da ih je oduvek voleo više od svega. Mnogo volim Relju. Nije taj tip koji se šnjuva po tamo nekim garderoberima ili hotelima sa nekim ribama. To je toliko daleko od njega. Mislim, može on, nije pao s Marsa, ali nije taj tip odi-odi. On ne pije, ne puši, ne jede meso. Sve što radi, radi ispravno i zato verujem u brak koji ima sa mojom Nikolijom - kazala je Zmijančeva

Volela bih da unuke budu pevačice

Kako je objasnila, volela bi da se njene unuke bave pevanjem iako se ćerka i zet tome protive. - Moje unuke ne znaju ništa o poslu kojim se bavimo. Nekako smo uspjeli da sačuvamo da ne budu u toku sa tim šta radimo i kako radimo. Postoje velike šanse da se i one jednog dana bave ovim poslom. Rea je već odlučila, ona je starija i zna, a za ovu mlađu još ne znamo šta će biti. Baba bi volela da pevaju, tu je problem. Otac i majka ne bi, ali baba bi baš volela. Šta bi ima falilo? - rekla je pevačica.

