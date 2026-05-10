Pevačica Zorica Brunclik se vratila na snimanje Pinkovih zvezda, te se odmah sukobila sa kolegom Dragomirom Despićem Desingericom.

Kako je istakla, Dragomir je jedini kolega koji je nijednom nije pozvao u periodu lečenja.

Kako je navela, iza nje je period intenzivnih pregleda i terapija koji je trajao oko tri meseca i zahtevao je ne samo fizičku snagu, već i veliku mentalnu stabilnost.

U emisiji koja je sinoć emitovana Zorica Brunclik se zahvalila svima koji su joj bili podrška tokom njenog odsustva zbog bolesti, ali je iskoristila priliku i da potkači Desingericu.

- Da se zahvalim svim kandidatima, svojim, ali i ostalima koji su mi poželeli ozdravljenje, pisali, raspitivali se - navela je Zorica.

"Ućuti majke ti"

Desingerica je dobacio da su joj bili podrška, a Zorica mu je odmah odgovorila.

- Ućuti majke ti, samo ti nisi zvao. Nisi, ali hvala ti - rekla je Zorica, a voditeljka Bojana Lazić je konstatovala da je to sramota.

