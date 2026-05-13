U obračunu dve grupe migranata, jedna osoba je ubijena, dok se lekari bore za život teško povređenog muškarca. Obračun se dogodio kasno sinoč.

Celo područje je bilo blokirano i tragalo se za osumnjičenima.

Sukob koji je počeo u dubini šume brzo je eskalirao u krvavi pir. Jedan migrant je podlegao povredama na licu mesta, dok je drugi sa teškim telesnim povredama hitno transportovan u bolnicu.

Policija po mrklom mraku pretraživala je teren koristeći baterijske lampe.

Lekari ulažu nadljudske napore kako bi stabilizovali njegovo stanje, koje se ocenjuje kao kritično.

Odmah nakon dojave o sukobu hladnim oružjem, policija je aktivirala operativni plan „Vihor 3“. Na teren su upućene jake snage i specijalne jedinice koje su blokirale sve izlaze iz šumskog pojasa.

Nezvanično, begunci su naoružani, opasni i koriste nepregledan teren i potpuni mrak kako bi izbegli hapšenje.

Pripadnici MUP-a trenutno „češljaju“ svaki metar šume koristeći: termovizijske kamere za detekciju toplote u mraku. jake baterijske lampe i specijalnu opremu za kretanje po nepristupačnom terenu. blokade na ključnim saobraćajnicama koje vode ka naseljenom delu Obrenovca.

Iako su napadači još uvek u bekstvu, brzom reakcijom policije opasnost je izolovana. Ceo šumski pojas je pod potpunom kontrolom, čime je sprečeno da se naoružane grupe domognu grada i ugroze lokalno stanovništvo.

