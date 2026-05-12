Nakon što je grupi "Mobi Dik" otkazan koncert u Banja Luci pevač Srđan Čolić se oglasio za i istakao da nije još obavešten o tome.

Koncert je trebalo da se održio 15. maja, a navodno je otkazan zbog malog broja prodatih karata.

- Nisam obavešten o tome da je koncert otkazan. Možda je bolje da pozovete organizatore, te ljude koji su objavili koncert. Koliko je karata prodato, to zaista ne znam - kratko je poručio pevač Srđan Čolić.

"Banjalučka publika nije zainteresovana"

Organizatori su se oglasili zvaničnim saopštenjem na društvenim mrežama u kojem su potvrdili otkazivanje događaja.

- Nakon detaljne analize prodaje i ukupnog interesovanja uvideli smo da banjalučka publika trenutno nije dovoljno zainteresovana za realizaciju ovog događaja na nivou koji ovakav koncert zaslužuje - istakli su.

Kada je u pitanju povraćaj novca, organizator je u objašnjenju naveo da će svi koji su kupili ulaznice dobiti refundaciju novca u roku od sedam dana.

