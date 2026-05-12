Koncert grupe "Mobi Dik", koji je bio zakazan za 15. maj u Banja Luci, zvanično je otkazan zbog malog broja prodatih karata.

Iako je ovaj događaj nedeljama najavljivan kao veliki nostalgični spektakl namenjen ljubiteljima muzike devedesetih, interesovanje publike je bilo daleko ispod očekivanog.

Navodno je prodato tek nekoliko karata, zbog čega čitava organizacija koncerta nije bila isplativa, prenose domaći mediji.

Iz kluba je istaknuto da su imali veliku želju da publici pruže veče nostalgije i dovedu grupu "Mobi Dik" i Srđana Čolića u Banjaluku nakon skoro tri decenije, ali da plan ipak nije realizovan.

"Banjalučka publika nije zainteresovana"

Organizatori su se oglasili zvaničnim saopštenjem na društvenim mrežama u kojem su potvrdili otkazivanje događaja.

- Nakon detaljne analize prodaje i ukupnog interesovanja uvideli smo da banjalučka publika trenutno nije dovoljno zainteresovana za realizaciju ovog događaja na nivou koji ovakav koncert zaslužuje - istakli su.

Kada je u pitanju povraćaj novca, organizator je u objašnjenju naveo da će svi koji su kupili ulaznice dobiti refundaciju novca u roku od sedam dana.

Alo/Informer

