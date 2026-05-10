Srđan Čolić poznatiji kao frontmen grupe "Mobi Dik" godinama je sarađivao sa Marinom Tucaković, ali i sa brojnim pavčima i velikim imenima naše muzičke scene.

Jedna od saradnica bila je i pevačica Lepa Brena za koju Srđan nije imao mnogo lepih reči.

- Jedna pevačica, koja je mnogo poznata sad, kada je počinjala bila je jako mlada i molila je Marinu Tucaković i Futu da snimi ploču. Pošto ona nije imala novca, onda je njima donosila silne prasiće. Znam da je u to vreme bilo gomila prasetine kod Marine i Fute u kući i mi smo to ždrali i ždrali. Bili su zaista "ok" oni, devojka nije imala tad para, bila je jako talentovana i tako je snimila ploču za prasiće - počinje priču Srđan.

Kaže kako je Mobi Dik nastao je kao njegov hir i bunt protiv toga što je radio tada.

- Zaista sam bio saučesnik u izradu tih novokomponovanih pesama. To su dobre ploče gledano kroz neku prizmu današnjice - Džej “Nedelja” ili Ceca “Kukavica”. Ali meni je to muzički bilo grozno. Odrastao sam na zapadnoj muzici. Prvi put kad sam došao u Beograd nisam znao kako se ozvučava harmonika. Gledao sam na tu muziku kao cirkusku. Meni je to bilo totalno smešno da neko može da sluša, tu vrstu muzike - rekao je Srđan Čolić.

O poznanstvu sa Džejom i odnosu sa Lepom Brenom, pevač kaže:

- Džeja sam upoznao 1990. godine On je bio talentovan i veseo. Stalno je đuskao i pevao. Futi se to mnogo svidelo. Džej je bio šibicar, došao sa ulice, bio skroz pozitivan i to je preneo na narod. Inače, Džej je imao taj problem da teško pamti i brzo zaboravlja. Nije mogao da se skoncentriše. Bio je dosta muzikalan. Sa Brenom sam radio jedan album, ona je uvek bila malo distancirana. Sećam se, već sam imao grupu “Mobi Dik” i putovali smo u inostranstvo na neku grupnu svirku, nas su stalno mešali sa narodnjacima, ali to je moralo tako da bude, jer u inostranstvu gde ima najviše para tu su pevali narodnjaci, a nas su tražili tad zbog “Kralja kokaina”. Bio je to veliki nastup posle koga su nas isplaćivali u kešu. Kako su oni to skupili sa blagajne meni su dali nekoliko hiljada franaka. Pošto su se franci loše kotirali kod nas, imao sam naviku da na aerodromu zamenim te franke za marke - govorio je Srđan.

Ispostavilo se, kaže, da je od tih svih franaka sto bilo lažno.

- I mene uhapse na aerodromu. Imao sam tu sreću, jer nije bilo 500, jer za 500 dobiješ silne neke zabrane, ali su me svakao jedno pola sata ispitivali. Oni ne razumeju engleski, ja ne razumem nemački. To je trajalo dok nije došao moj drug koji je Švajcarac i koji im je objasnio da sam pevao i da sam dobio bakšiš i da nisam imao način kako da proverim, da li je novčanica prava. Pustili su me pošto je bilo samo sto franaka u pitanju. U međuvremenu je avion trebalo da poleti i oni su me pustili bukvalno pet minuta pred poletanje. U avionu je bila i Brena. I ona krene da se dere na mene kako izigravam neku zvezdu. Pri tome njen organizator mi je dao te lažne pare. Bio sam na ivici da joj svašta kažem. Samo sam joj rekao – ti da ćutiš molim te, tvoji organizatori dele lažne pare. Nisam navikao da idem u zatvor, ako ti jesi onda ti idi - ispričao je Čolić.

Alo/Mondo

