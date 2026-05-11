Grupu Mobi Dik koja je harala devedesetih godina, u prvom sastavu činili su Ana Stanić i Srđan Čolić.



Svojom muzikom i hitovima ispisali su istoriju, a jedna od najzapaženijih u to vreme bila je pesma "Kralj kokaina".

Pevač je jednom prilikom boravio u Crnoj Gori i na jednoj lokalnoj televiziji ispričao kako je pesma nastala.

- Idealna zemlja da pričam o toj pesmi. Bio sam ulcinjski zet. Nisam se nikada zvanično venčao ali živeli smo četiri godine, jedna prelepa i predobra Ulcinjanka i ja. Kad smo se razišli ja sam napravio pesmu "Kralj kokaina". To je ljubavna pesma posvećena osobi, za koju sam se plašio da ne krene nekim smerom koji je tada bio trend - priznao je Srđan.

U daljem razgovoru je otkrio zbog čega se plašio da će njegova bivša krenuti pogrešnim putem.

- Plašio sam se, jer sam tada upoznao nekoliko devojaka koje su bile sa nekim normalnim momcima, a sebe sam smatrao normalnim, pa su onda nailazile na te za*ebane frajere koji su tada bili popularni - govorio je tada Srđan za TV E.

