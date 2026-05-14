Bosnian Times u teksu pod naslovom „Raskrinkavanje istraživača: S Trebevića vile kliču: ‘Za laž spreman Margetiću’” piše da je nedavna fasciniranost sarajevske publike “istragom” hrvatskog novinara Domagoja Margetića o ratnom safariju na ljude u Sarajevu, koju je plasirao na Sajmu knjige krajem aprila promovišući u Skenderiji knjigu na tu temu, pokazala je dominantno dve osobine sarajevske, pretežno bošnjačke publike kada se radi o ratnim temama.

Zašto "Bošnjaci lako gutaju ublehe"?

Prva je ekstremna frustracija građana/žrtava opsade zbog zataškavanja istraga ratnih zločina u Tužilaštvu i Sudu BiH a koju provodi hobotnica “duboke države” SDA sa krakovima u svim institucijama. I naravno, ovi se od odgovornosti za zločine brane se zajedno sa “elitama” dva druga nacionalizma, službama susednih i zapadnih zemalja koje bi da se sve njihove mračne tajne nikad ne otkriju. I baš iz te nemoći i muke da se sazna istina proističe druga, mentalno zamagljujuća osobina bošnjačke publike – naivnost, odsustvo opreza i nekritičnost o tome ko im “otkriva tajne”, navodi Bosnian Times.

"Zalepim ti etiketu, izmislim i slažem"

Bosnian Times navodi da je Margetić, kog su opisali kao "tzv. istraživačkog novinara, hrvatskog nacionalističkog skribomana, ideološkog i obaveštajnog multipraktika, religioznog i identitetskog konvertita, posednika nepostojećih tajnih arhiva" poslednji koji bi imao moralno pravo da brani Bošnjake od Aleksandra Vučića i po Sarajevu “targetirati” njegove navodne saveznike i saradnike.

-Po klasičnom udbaškom sistemu… zalepim ti etiketu, izmislim i slažem… - navodi portal.

Portal navodi da Sarajlije i Bošnjake "zato treba podsetiti kako je Margetić karijeru gradio upravo objavama i “istraživanjima” gde su Bošnjaci tj. bosanski muslimani kvalifikovani kao islamska ekstremistička pretnja za Evropu".

U drugom slučaju Bošnjaci su, iako su bili zaštićeni svedoci u Hagu, upravo od Margetića servirani dželatima Ahmića da ih ponovo napadaju i zastrašuju, navodi Bosnian Times.

Portal navodi da je Margetić potom na društvenim mrežama izneo tvrdnje da su se u Sarajevu pojavili novinar Milomir Marić i urednik portala The Bosnian Times Nežad Latić, navodno u potrazi za svedocima koji bi branili predsednika Srbije Aleksandra Vučića od optužbi u vezi sa „safarijem”. Bosnian Times takve tvrdnje odbacuje kao neosnovane i ocenjuje da je reč o pokušaju diskreditacije Latića i Subašića.

Margetićeva biografija

U nastavku teksta portal se bavi Margetićevom biografijom, podsećajući da je kao mlad politički delovao u okviru HDZ-a i bio predsednik Hrvatske mladeži HDZ-a. Bosnian Times ističe da je kasnije stekao reputaciju autora koji je često nastupao sa teškim optužbama, ali i da je više puta bio tužen za klevetu.

Posebno se podseća na slučaj pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, kada je Margetić 2006. godine objavio spisak zaštićenih svedoka u procesima koji su se odnosili na zločine u Ahmićima i srednjoj Bosni. Prema navodima portala, ta objava je dovela do pritisaka na svedoke, pretnji i napada, zbog čega je Haški tribunal Margetića kaznio zbog ometanja pravde. Bosnian Times navodi da je osuđen na tri meseca zatvora i novčanu kaznu od 10.000 evra.

Portal zatim podseća i na Margetićevu knjigu o „islamističkom terorizmu na jugu Evrope”, u kojoj je, kako se tvrdi, Bosna predstavljena kao prostor terorističke pretnje. Bosnian Times ocenjuje da je takva slika dugo služila različitim političkim i propagandnim krugovima koji su Bošnjake i BiH predstavljali kao bezbednosni problem za Evropu.

U tekstu se navodi i da je Margetić tu knjigu posvetio Dariju Kordiću, osuđenom za ratne zločine u srednjoj Bosni, što Bosnian Times koristi kao argument da Margetić ne može nastupati kao zaštitnik bošnjačkih žrtava i istine o Sarajevu.

Margetićevo bavljenje "Sarajevo safarijem"

Najvažniji deo teksta odnosi se na tvrdnje da Margetićevo bavljenje „Sarajevo safarijem” nije usmereno ka rasvetljavanju slučaja, već ka političkom pritisku na Vučića. Bosnian Times piše da je, sa stanovišta BiH i Bošnjaka, Vučićev ratni i politički angažman već dovoljno sporna tema, ali postavlja pitanje zbog čega Margetić insistira upravo na navodima koji počivaju na anonimnim svedocima i spornim dokumentima.

Prema tvrdnjama tog portala, dokumenta kojima Margetić navodno dokazuje Vučićevu povezanost sa snajperskim delovanjem u Sarajevu veštačio je sudski veštak grafolog iz Sarajeva, čije ime redakcija nije objavila. Bosnian Times tvrdi da je veštačenje pokazalo da su dokumenta nastala znatno kasnije od datuma koji su na njima navedeni, kao i da postoje nedoslednosti u potpisu četničkog vojvode Slavka Aleksića. Portal zaključuje da bi takvi dokumenti, ukoliko bi bili korišćeni u sudskom postupku, mogli biti odbačeni kao dokaz.

Upravo u tome Bosnian Times vidi najveću opasnost – da se „slučaj Sarajevo safari”, umesto da bude ozbiljno istražen, kompromituje neproverenim materijalom. U tekstu se iznosi ocena da bi pravna posledica takvog pristupa mogla biti suprotna od one koju Margetić javno zastupa: da se eventualni postupak uruši zbog slabih ili spornih dokaza.

Portal na kraju navodi da "malo dublja analiza, a posebno aspekta upornosti Margetićevog kidisanja na Vučića, ukazuje nam da se ustvari želi držati pritisak na Vučiću, a ne rasvetliti “slučaj Safari”".

-Sateravanje Vučića u ćošak potrebno je liderima EU, a posebno Nemačkoj, kako bi što više odgodili evropski put Srbije, ali baš ne i doveli Vučića pred sud. On im je idealan dok je ovako pravno ranjiv. U tom slučaju nije teško pogoditi političku i obaveštajnu infrastrukturu koja je verovatno upregla Margetića i kojoj nije ni bitno što on mora baratati dezinformacijama i falsifikatima.Dezinformacije funkcionišu samo ako im se neko javno suprotstavi tako da se i na ovaj tekst može očekivati Margetićeva reakcija tj. nova paranoična cirkuska predstava traženja Milomira Marića i Vučićevih saveznika po Sarajevu. Mada je već svima u Sarajevu jasno da Margetićevo maslo nikako nije za ramazana i da već i “…S Trebevića vile kliču, ZA LAŽ SPREMAN MARGETIĆU” - navodi Bosnian Times na kraju teksta.