Detalji sastanka objavljeni su putem zvaničnog instagram naloga predsednika:

"Izuzetan sastanak sa ministarkom Mendoni o daljem unapređenju saradnje Srbije i Grčke u oblasti kulture, zaštite kulturnog nasleđa i uspostavljanju međuinstitucionalne saradnje srodnih ustanova kulture. Posebno smo razgovarali o mogućnostima za realizaciju zajedničkih projekta, razmenu iskustava u očuvanju kulturne baštine, a lično sam izrazio zahvalnost za sve najznačajnije srpske relikvije koje su iz Carske lavre manastira Hilandar stigle u Beograd povodom izložbe posvećene 850. godišnjici od rođenja Svetog Save.

Naše zemlje dele iskreno prijateljstvo i međusobno poštovanje, koje predstavlja čvrst temelj za dalje produbljivanje saradnje u svim oblastima od zajedničkog interesa. Naglasio sam i značaj očuvanja srpskog kulturnog i duhovnog nasleđa na prostoru Grčke, uz zahvalnost na brizi i posvećenom odnosu prema našim svetinjama, posebno manastiru Hilandar. Istakao sam i važnost koju naša zemlja pridaje kontinuiranoj podršci Grčke evropskom putu Srbije.

Razmenili smo mišljenja i o ulozi kulture kao mosta među narodima i važnog faktora očuvanja identiteta, dijaloga i stabilnosti u vremenu velikih globalnih izazova. Uveren sam da će i učešće Grčke na izložbi Ekspo biti dodatna prilika za povezivanje naših zemalja i naroda", poručio je Vučić.