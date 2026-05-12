M. P. (67) uhapšena je zbog sumnje da je jutros u stanu na Banovom brdu ubila muža Z. P. (76). Ona je u kolicima, po završenom policijskom uviđaju, smeštena u vozilo Hitne pomoći, a odatle u bolnicu na pregled. Gotovo u istom trenutku telo njenog supruga izneto je iz stana, pa ga je preuzela služba koja ga nosi u Institut za sudsku medicinu radi obdukcije.

M. P. je uhapšena zbog sumnje da je jutros u stanu na Banovom brdu ubila supruga; prema prvim informacijama iz istrage, usmrtila je Z. P. tako što mu je nogar od stolice zarila direktno u srce!

Posle stravičnog zločina, M. P. se navodno zaključala u stanu, pa su vatrogasci morali da intervenišu kako bi razvalili vrata. Policajci koji su prvi ušli u stan, prema nezvaničnim informacijama, ženu su zatekli pored tela muža koje je bilo u lokvi krvi.

- Kada su policajci ušli u stan, zatekli su jeziv prizor, muškarca u lokvi krvi i tragove borbe po čitavom stanu. Unutra je bila i M. P. koju su savladali i uhapsili - otkriva izvor.

On navodi da je policijski uviđaj trajao skoro četiri sata, pa je po njegovom završetku osumnjičena uz pratnju policije sprovedena do bolnice.

Podsetimo, komšije su rekle da je osumnjičena imala zdravstvene probleme.

- Oni su penzioneri, bili su u braku. Muž je prošle godine otišao iz stana nakon što je ona hospitalizovana jer je lomila stvari po stanu. Međutim, on se posle izvesnog vremena vratio u stan kako bi bio sa njom. Navodno je psihijatrijski pacijent i ranije je pravila incidente - rekao je jedan komšija za "Blic".

