Predsednik SAD Donald Tramp rekao je da se Iran igra sa Amerikom i ostatkom sveta već 47 godina po principu stalnog odlaganja.

-Onda im je konačno upala sekira u med kada je Barak Husein Obama postao predsednik SAD. On ne samo da je bio dobar prema njima, bio je sjajan, praktično je prešao na njihovu stranu, odbacio Izrael i sve ostale saveznike, i dao Iranu novu, veliku i veoma moćnu priliku za život. Stotine milijardi dolara, i 1,6 milijardi evra (1,7 milijardi dolara) u gotovini, doletelo je u Teheran i predato im je na srebrnoj tacni. Svaka banka u Vašingtonu, Virdžiniji i Merilendu bila je ispražnjena — bilo je toliko novca da, kada je stigao, iranski nasilnici nisu imali pojma šta da rade sa njim", naveo je Tramp na mreži Truth Social i dodao:

-Nikada nisu videli takav novac, i nikada više neće. Iznošen je iz aviona u koferima i torbama, a Iranci nisu mogli da veruju kakvu sreću imaju. Konačno su pronašli najveću 'naivčinu' od svih, u liku slabog i glupog američkog predsednika. On je bio katastrofa kao naš 'vođa', ali ne tako loš kao Pospani Džo Bajden!

On je istakao da Iranci vuku za nos Ameriku.

-Drže nas na čekanju, ubijaju naše ljude svojim bombama pored puta, guše proteste, a nedavno su zbrisali 42.000 nevinih, nenaoružanih demonstranata i smejali se našoj zemlji koja je sada ponovo velika! Više se neće smejati!