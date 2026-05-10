Sedmogodišnji dečak iz Kikinde povređen je kada ga je oko 18.30 časova, u ulici Albertova, udarilo putničko vozilo marke BMW. Tokom uviđaja, saobraćaj u ovom delom ulice bio obustavljen.

- O događaju je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Kikindi, a dečak je nakon inicijalnog zbrinjavanja u kikindskoj bolnici prebačen u Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu - rečeno je u policiji.

U bolnici su kratko potvrdili da je dete transportovano, bez iznošenja detalja o stepenu povreda. Svoja saznanja o tome šta se desilo na periferiji Kikinde, u ulici Albertova, ispričale su vidno potresene komšije. Prema njihovim rečima, deca su se igrala, a dečak je u trenutku nezgode čekao da pređe ulicu:

- Bili smo u dvorištu. Čuli smo udarac i vrištanje. Kada smo izašli, videli smo dečaka kako leži. Neko je već pozvao Hitnu pomoć, koja je brzo stigla. Vozilom je upravljala mlađa ženska osoba - tvrde komšije.

Dodaju i da je ulica prometna i da ima vozača koji ne poštuju ograničenje brzine:

- Ovde se često vozi brzo, iako je naseljeno mesto. Pre nekoliko godina se nedaleko odavde dogodila i saobraćajna nesreća u kojoj se vozilo prevrnulo. U njemu je bilo pet osoba - naveli su meštani.

