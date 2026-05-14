"Pada avion. U njemu su četiri putnika, ali samo tri padobrana.

Prvi putnik kaže:

- Ja sam Lebron Džejms, najbolji NBA igrač. Potreban sam mojoj ekipi i milionima fanova, ne mogu da umrem. Uzme prvi paket i skoči iz aviona.

Drugi putnik kaže:

- Ja sam Bajden, novi predsednik najmoćnije države na svetu i najpametniji predsednik u istoriji, moji ljudi ne žele da umrem. Uzme drugi paket i skoči iz aviona.

Treći putnik, Papa, kaže četvrtom, 10-godišnjem dečaku:

- Sinko, ja sam star i nemam još mnogo godina ispred sebe, a tebe čeka život i ja ću se žrtvovati i ostaviti ti poslednji padobran.

- U redu je, kaže dečak, ima padobran i za vas - najpametniji predsednik u istoriji je uzeo moju školsku torbu."