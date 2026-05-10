Pevačica Milica Todorović se porodila početkom februara ove godine i rodila sina Bogdana, koji je centar njenog života.
Sada se sinu prvi put obratila javno na društvenim mrežama i raznežila svoje brojne pratioce.
Milica je objavila poruku koja nikoga nije ostavila ravnodušnim.
- Za moje dete. Najlepši dan u mom životu bio je prvi dan tvog života. S ljubavlju, mama – napisala je pevačica.
Iselila se iz stana
Podsetimo, Milica se sa sinom nedavno iselila iz stana u kom je živela godinama.
Kako su pisali domaći mediji, pevačica je ostala u istom naselju, a samo je promenila zgradu.
