Sumnja se da je nakon kraće rasprave došlo do fizičkog obračuna između rođaka, nakon čega je jedan od njih usled povreda preminuo.

Izvršen je uviđaj i konstatovano da je ”najverovatnije dana 13. maja oko 19.05 sati između osumnjičenog S. S. i oštećenog sada pokojnog Svetomira S., nakon kraće rasprave u dvorištu njegove kuće došlo do fizičkog obračuna, gde je S. S. upotrebom podesnog predmeta najverovatnije “drvene motke” više puta udario Svetomira u predelu glave i ruke i na taj način istog lišio života”, kažu iz VJT u Vranju.

Po nalogu VJT Vranje, biće izvršena obdukcija tela ubijenog muškarca.

Osumnjičenom je određena mera zadržavanja u trajanju do 48 sati, piše Blic.

