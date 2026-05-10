Rar je, kako prenose ruski mediji pozivajući se na njegovu objavu na Telegramu, poručio da bi sada glavno bilo da se Berlin, Pariz i London saglase da Šrederu daju mandat za razgovore sa Kremljem. On smatra da evropske prestonice neće moći jednostavno da ignorišu Putinovu poruku i da bi ulazak u diplomatski proces bio alternativa daljoj eskalaciji sukoba u Ukrajini.

Putin je prethodno, odgovarajući na pitanje koga bi video kao sagovornika u pregovorima o normalizaciji odnosa Rusije i Evrope, naveo ime bivšeg nemačkog kancelara Gerharda Šredera. Nemačka i zapadni mediji, međutim, ukazuju da bi takav predlog u Evropskoj uniji naišao na snažan otpor, imajući u vidu Šrederove dugogodišnje lične i političke veze sa Moskvom.

Rar je ocenio da je ruski predsednik, kako je naveo, „ozbiljno spreman” da se ide ka okončanju sukoba u Ukrajini, dodajući da, po njegovom mišljenju, Sjedinjene Američke Države ne bi morale da sprečavaju takav razvoj događaja. Istovremeno je ukazao da se, prema njegovoj proceni, Berlin, Pariz i London i dalje protive brzom prekidu vatre pod uslovima koje bi Moskva prihvatila.

Kremlj je poslednjih dana poručio da je Putin spreman za razgovore sa Evropskom unijom, ali da Moskva, kako je saopšteno, ne namerava da prva inicira obnovu kontakata. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da je Rusija otvorena za razgovore ako Evropska unija napravi prvi korak.

Nemačka je, prema navodima Rojtersa, skeptično reagovala na mogućnost da Šreder dobije ulogu posrednika u razgovorima o Ukrajini. Nemački zvaničnici ističu da bi svaki eventualni kontakt Evropske unije sa Moskvom morao biti usklađen sa Ukrajinom i svim državama članicama EU.

Putin je, takođe, ponovio da nikada nije odbio mogućnost sastanka sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, ali je naglasio da bi takav susret, po stavu Moskve, trebalo da usledi tek u fazi potpisivanja konačnog mirovnog sporazuma, a ne kao početak pregovora.