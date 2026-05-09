Željko Mitrović, vlasnik Pink televizije, čestitao je javno na Instagramu rođendan svojoj bivšoj ženi Sonji Mitrović Hani. Sonja je pevačica i muzički producent, a sa Željkom ima dvoje dece, ćerku i sina.

Tom prilikom, otpevao je Sonji rođendansku pesmu sa svojim bendom, pa poručio da mu je spasila život.

- Danas je rođendan mojoj bivšoj supruzi Sonji! Draga moja Sonja, srećan ti rođendan i da mi budeš zdrava, i vesela još bar 240 godina. Svakako si jedna od najznačajnijih ljudi u mom životu.

- Čak i kada sam ti život iskomplikovao ti si to uzvratila tako sto si spasila moj život. Uvek ću brinuti i voditi računa o tebi, našoj deci, našim unucima i svakako praunucima, čukun unuci će do tada moći i sami. Nikad ne zaboravi mnogo te voli tvoj Žeks, P.S. Pomerio sam let da bih stigao na tvoj rođoš večeras! Vidimo se - poručio je Željko.

BONUS VIDEO: