Novinar Mladen Mijatović se vratio sa Bliskog istoka u Srbiju, prošle godine početkom septembra meseca, kada je potpisao ugovor sa Pinkom.

- Vraćam se novinarstvu, svom prirodnom okruženju i načinu života. Čovek putuje svetom u potrazi za onim što treba, a kad se vrati kući to nađe, rekao je jedan izvanredan pisac, a ja shvatio čim sam ponovo kročio na TV Pink. Posle dve turbulentne i izazovne godine, sa velikim brojem ostvarenih ciljeva i realizovanih zadataka, fokusiran sam isključivo na posao i rad na TV Pink, sektoru bezbednosti i Crnoj hronici. Spreman sam da u saradnji sa koleginicama i kolegama, uz podršku Željka Mitrovića i Gorana Gmitrića, dam pun doprinos Informativnoj redakciji TV Pink, medijske imperije. Gledaoci mogu da očekuju ekskluzivne, pravovremene i tačne vesti, reportaže i specijalne emsije. Vidimo se na TV Pink! - poručio je Mijatović tada, a sada je u toku emisijie na Blic TV otkrio detalje odnosa sa čelnikom ružičaste televizije, ali i o primanjima na istoj.

Da li se dešavalo da vam prete tokom vaše karijere?

- Jeste i to na različite načine. Opet sve to spada pod rizik koji moj posao nosi. Osetim se ugroženo, ali to je rizik naravno sa kojim moram da se nosim. Roditelji su takođe bili u strahu zbog mog posla, na primer tokom bombardovanja. Kada sam bio na lokacijama u kojima su padale bombe. Oni vide gde se nalazim, a bio sam na mestima gde su ginuli ljudi - govorio je Mladen, a zatim je odgovorio na pitanje: da li se finansijski isplatio rad na televiziji Pink?

- Da, veoma sam zadovoljan radom na toj televiziji, odnosom Željka i Milice Mitrović prema meni, ali ne samo finansijski, već i na sve druge načine. I da mi ponudi neko da pređem na drugu televiziju, ostao bih na Pinku - bio je iskren voditelj.

Bio konzul u Tel Avivu

Mladen Mijatović je, podsetimo, pre dve godine napustio posao reportera.

On je tada imenovan za prvog savetnika i konzula u ambasadi Srbije u Tel Avivu, te je mikrofon zamenio diplomatskim zadacima i dužnostima.

U Tel Avivu se zadržao neko vreme, a kako su prenosili domaći mediji, Mijatović je potom prešao u Bahrein.

Tamo je bio na istoj poziciji, ali je sada odlučio da se vrati nekadašnjem poslu.

Mladen je, podsetimo, bio u vezi sa voditeljkom Deom Đurđević, a o njihovoj romansi se naširoko pričalo i pisalo.

