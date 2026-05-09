Novinarka Aleksandra Saška Vlajić preminula je 8. maja 2026. godine nakon duže bolesti. Rođena je 29. avgusta 1978. godine u Dolovu.

Tokom svoje dugogodišnje novinarske karijere, Aleksandra radila je za nekoliko značajnih medijskih kuća, uključujući Radio Pančevo, Radio-televiziju Srbije, Radio-televiziju Vojvodine i portal 013info.

Kolege i prijatelji pamtiće je kao izuzetno vedru i nasmejanu osobu, koja je u svakom trenutku bila spremna da pritekne u pomoć drugima.

Njen odlazak ostavio je porodicu, saradnike i prijatelje u dubokoj tuzi.

Ispraćaj i sahrana održaće se u nedelju, 10. maja, u 13 časova na groblju u njenom rodnom Dolovu.

(013info.rs)

