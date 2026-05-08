Glumica Zlata Lebović Jakovljević preminula je u 84. godini.



Zlata je diplomirala glumu u Beogradu, u klasi profesora Mate Miloševića. Bila je član Narodnog pozorišta u Nišu, zatim Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i Pozorišta za decu „Boško Buha“ u Beogradu.

U svom kratkom profesionalnom bavljenju glumom osvojila je dve značajne nagrade: Nagradu „Joakim Vujić“ za ulogu Katarine Ivanovne u drami Braća Karamazovi F. M. Dostojevskog i Sterijinu nagradu za ulogu Iris u drami Viktorija Đorđa Lebovića.





Glumica je u Izraelu je učestvovala kao narator na hebrejskom jeziku, u libretu za oratorijum Raspad Jugoslavije u četiri slike po tekstu Đorđa Lebovića, na muziku R. Rihtmana.

Bavila se objavljivanjem dramske zaostavštine svoga supruga Đorđa Lebovića, pisca i scenariste.

