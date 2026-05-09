Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se novom porukom na društvenoj mreži Instagram.

- Godinu i po dana trpeli smo teror. Godinu i po dana trpeli smo maltretiranje, šikaniranje, napade na građane. Napade na sve one koji drugačije misle, od onih koji su umislili da su bogomdani da nam drže pridike, makar i o onome o čemu ne znaju ništa -rekao je Vučić.

- Daću sve od sebe da pomognem svojim saradnicima, da pomognem svima vama da Srbija nastavi put u budućnost, da nastavi da se razvija - dodao je on.

Predsednik se zahvalio na podršci.

- Hvala vam na podršci, hvala vam na ljubavi, hvala vam na svim teškim danima kroz koje ste prolazili. Vama, kojima je uvek država bila najvažnija. Beskrajno hvala. Hvala vam što volite Srbiju. I da ih pobedimo. Da ih pobedimo ubedljivije nego ikada. Da im pokažemo koliko volimo Srbiju i koliko hitamo i koliko brzo hoćemo u budućnost. Živela Srbija. Hvala vam još jednom. Sve najbolje želim vama i vašim porodicama - zaključio je Vučić.

Uskoro odlučujući izbori za budućnost Srbije

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Batrovcima da su pred građanima uskoro odlučujući, odsudni izbori za budućnost Srbije, na kojima se, kako je istakao, donosi odluka hoćemo li u budućnost ili u prošlost.

Vučić je, obraćajući se velikom broju okupljenih građana, istakao da su to izbori na kojima se donosi odluka hoćemo li u budućnost ili u prošlost.

"Hoćemo li da vratimo vlast u ruke onima koji su zemlju uništili, 12 godina su je razarali, onima koji su po komadu ili na kilo mesa prodavali Srbina Haškom tribunalu, onima koji su razorili našu privredu i otpustili 550.000 ljudi, zatvorili sve naše fabrike,narod postajao siromašniji, a oni sve bogatiji. Hoćemo li da im damo to pravo da nam opet učine i još pri tome da se obračunavaju sa svima onima koji su od njih bili bolji i uspešniji", rekao je Vučić.

Istakao je da se na izborima donosi odluka da li će se vlast vratiti u ruke onih koji nisu u Srbiji izgradili nijednu bolnicu, auto-put, prugu niti tehnološki park ili će Srbija ići u budućnost.