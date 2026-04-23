Libanska novinarka Amal Khalil izgubila je život u izraelskom vazdušnom napadu na jug Libana, ali prema dostupnim informacijama, njena smrt nije bila trenutna – satima je bila zarobljena pod ruševinama i pokušavala da se spasi.

Kako navodi Komitet za zaštitu novinara (CPJ), Khalil je pre smrti uspela da stupi u kontakt sa svojom porodicom i libanskom vojskom, moleći za pomoć dok je još bila živa.

Khalil, koja je radila za libanske novine Al Akhbar, stradala je dok je obavljala svoj posao, dok je drugi novinar u istom napadu teško ranjen, prenosi libanska Nacionalna novinska agencija. Napad je izazvao oštre reakcije, a libanski premijer optužio je Izrael za ratne zločine.

Prema izveštajima, dvoje novinara pokušalo je da pronađe zaklon tokom serije napada u gradu Tayri, kada je pogođena zgrada u kojoj su se nalazili.

Regionalna direktorka CPJ-a Sara Qudah iznela je potresne detalje o poslednjim satima Amal Khalil. Kako je rekla, novinarka je ostala zarobljena ispod ruševina čak sedam sati.

– Poslednji put se javila oko 16 časova, pozvala je porodicu i libansku vojsku. Bilo je poznato da je živa i zarobljena – rekla je Qudah.

Uprkos tome, prema njenim rečima, timovi Crvenog krsta nisu mogli da pristupe mestu napada punih sedam sati. Kada su konačno stigli do nje, već je bilo kasno.

Qudah je naglasila da bi ovakvo ometanje spasilačkih operacija moglo predstavljati ozbiljno kršenje međunarodnog prava i potencijalni ratni zločin.

Sa druge strane, izraelska vojska saopštila je da su u napadu povređena dva novinara, ali tvrdi da ne cilja medijske radnike i da preduzima mere kako bi smanjila štetu.

Takođe su negirali da su sprečavali spasilačke ekipe da pristupe lokaciji i naveli da je istraga o ovom incidentu u toku.

Smrt Amal Khalil izazvala je snažne reakcije i otvorila brojna pitanja o okolnostima napada, ali i o tome šta se dešavalo u satima kada je pomoć bila najpotrebnija.