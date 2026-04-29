Malo je kvizaša kojima je pošlo za rukom da osvoje „sveti gral“ među kvizovima i tačno odgovore na sva pitanja u kvizu "Želite li da postanete milioner?" – ali upravo je to uspeo jedan penzioner koji je kući otišao sa milion funti.

Roman Dubovski, koji je nedavno otišao u penziju nakon 34 godine rada kao IT analitičar, priznao je da mu ovakav uspeh nije bio ni na kraj pameti. „Cilj mi je bio da osvojim 32.000 ili 64.000 funti, to bi već bio fantastičan rezultat. Osvajanje miliona nikada mi nije palo na pamet. To menja život, ali ne želim da mi promeni ličnost“, rekao je.

Tek sedmi pobednik

Roman je u nedelju uveče odigrao izuzetnu partiju i postao tek sedmi takmičar koji je uspeo da osvoji glavnu nagradu u ovom kultnom kvizu, koji se emituje još od 1998. godine.

U prvoj epizodi nove sezone, čiji je domaćin Džeremi Klarkson, Roman je tačno odgovorio na svih 15 pitanja i stigao do vrha.

„Klimavo“ na početku

Ipak, početak nije bio bez stresa. Već na pitanju za 1.000 funti morao je da iskoristi džoker „Pitaj publiku“. Na pitanju za 4.000 funti upotrebio je i džoker „Zovi“, kada je pozvao sestru da mu pomogne oko pitanja o modnim brendovima.

Nakon toga, igra je krenula uzlaznom putanjom. Sigurno je odgovarao na pitanja iz mitologije, pozorišta i sveta Hari Potera, kao i iz svojih omiljenih oblasti – istorije i geografije.

Pitanja za velike sume

Na pitanju za 250.000 funti iz grčke mitologije bio je potpuno siguran, što je oduševilo voditelja. „Uzbuđen sam, pred nama je prava enciklopedija u košulji!“, prokomentarisao je Klarkson.

Pitanje za 500.000 funti odnosilo se na prvu Nobelovu nagradu za fiziku iz 1901. godine. Roman je bez oklevanja odgovorio da su u pitanju rendgenski zraci – i bio je u pravu.

Finalno pitanje za milion

U završnicu je ušao sa dva preostala džokera – „Pola-pola“ i „Pitaj voditelja“. Ključno pitanje odnosilo se na zaštitni znak iz 19. veka koji se pominje u romanu Uliks i pojavljuje u delima poznatih slikara.

Nakon što je iskoristio džoker „Pola-pola“, ostale su opcije „Bass Ale“ i Coca-Cola. Oslonivši se na svoje znanje i sećanje na umetnička dela, Roman je izabrao „Bass Ale“ i – pogodio.

Dok su padale konfete, priznao je da mu „još nije došlo do svesti“ šta je postigao i dodao da će prvo pozvati sestru koja mu je pomogla na putu do pobede.