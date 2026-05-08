Silvija Nedeljković je nakon 17 godina borbe za potomstvo otkrila da je trudna!

Da radost bude veća, Silvija čeka blizance, a sada se prvi put oglasila nakon objavljivanja srećnih vesti.

- O svemu tome sam dosta pričala, tako da sada nemam mnogo toga da kažem, sem da pošaljem snažnu poruku. Svima koji se bore za potomstvo želim da poručim: "Samo se borite do kraja, vera mora da postoji" - rekla je Silvija.

"Definitvno je to Božja volja"

Silvija je nije krila sreću zbog dve bebe koje će uskoro roditi.

- Ovaj put je sve bilo drugačije, radila sam sve privatno i intimno, da niko ne zna. Definitvno je to Božja volja i hvala na tome. Naravno, ja sam presrećna, bila je to teška borba, težak proces. Prošli su ti rizični meseci, strah je malo i dan danas prisutan, ali ovu sreću ne može ništa da opiše - rekla je pevačica i dodala:

- Juče sam tek saopštila svima koji je pol u pitanju. Predivno je što ćemo imati dve bebe, dečaka i devojčicu. Imam najboljeg doktora na svetu koji mi je pomogao u svemu i hvala mu neizmerno na tome. Sreća je neopisiva - zaključila je Silvija.

