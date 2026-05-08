Bivša pevačica Silvija Nedeljković i njen partner, fudbaler Saša Stamenković saopštili su javnosti da čekaju blizance.

Posle 17 godina borbe za potomstvo ostvariće se kao roditelji, a Silvija se sada oglasila za domaće medije.

- Nedavno sam krenula u pripremu za vantelesnu samo što je ovog puta samo porodica znala za to i kad se šta dešava. Prvo bih htela da kažem jedno ogromno hvala mom doktoru koji se zajedno sa mnom već godinama bori i kao lekar i kao prijatelj i koji se jako posvetio tome da ostvarimo cilj. Svaki savet koji mi je dao i svaku hormonsku terapiju koju mi je propisao u pripremi za Solun, gde sam na njegov nagovor otišla, ja sam kao dobar đak ispratila i zaista Bogu hvala, ali i njemu, jer i kad bi teško bilo on bi me nekako pogurao napred - rekla je Silvija, pa otkrila detalje procesa vantelesne oplodnje.

- Sam proces nije bio lak, jer zbog prirode Sašinog posla, ja sam morala sama kroz to da prođem, ali posle toliko vantelesnih iza nas nekako sam ovog puta to prihvatila drugačije i otišla za Solun potpuno mirna i uživala nekoliko dana pre procedure u tom gradu, pa mislim da su sva ta pozitivna energija i ljudi tamo pozitivno uticali na sve. Kad sam se vratila i posle nekoliko dana saznala da sam trudna, pa nakon saznanja da su blizanci bilo je prosto neverovatno. Pomešana su to osećanja, i sreća i strah i briga, a opet sam nekako neki mir osećala od pocetka do dana danas. Presrećni smo zaista. Evo peti meseci prolazi, pa još malo ako Bog da da sve bude do kraja dobro i stižu bebani - rekla je ona.

"Ono što je nama nemoguće, Bogu je moguće"

Silvija je otvoreno progovorila i o suprugu i o emocijama.

- Što se emocija tiče, i Sale i ja smo emotivci, pa ne bih znala baš da to izdvojim ko je bio emotivniji, ali svakako da je on zabrinutiji. Brižan je i pokazao je neku stranu koju nisam za sve ove godine osetila kod njega. Presrećna sam što će biti dečak i devojčica, jer smo nekako potajno to oboje priželjkivali - kazala je Silvija i istakla da je njena porodica nedavno sazanala za trudnoću.

- Porodica i prijatelji su relativno nedavno saznali za trudnoću kad više ni stomak nije mogao da se sakrije. Zaista sam Bogu zahvalna što imam takve ljude u svom zivotu. Čak su se i ljudi koje godinama ne vidim ili ne čujem javili i čestitali i puno mi je srce . Svi koji nas znaju znaju koliko je duga naša borba i šta smo sve prošli i zaista su podelili iz srca tu radost sa nama. Hvala zaista svima - rekla je bivša pevačica, pa progovorila o imenima za bebe:

- Što se tiče imena, još nismo o tome razmisljali. Čekamo nekako da se još slegnu utisci i proše još malo pa ćemo i o tome misliti… Za sada samo uživamo u svakom danu koji prođe i molimo se da sve do kraja bude dobro… Htela bih samo da kažem opet svima koji su u istoj situaciji da veruju, da žele, da ne odustaju i da se bore do kraja jer ono što je nama nemoguće, Bogu je moguće - zaključila je Silvija.

Alo/Blic

BONUS VIDEO: