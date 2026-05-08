Pevačica Silvija Nedeljković takmičila se u popularnom muzičkom takmičenju "Zvezde Granda".

Nakon toga, povukla se iz javnosti sada živi daleko od očiju javnosti sa nekadašnjim golmanom Sašom Stamenkovićem.

Prilikom svog učešća, Silvija je imala priliku da sarađuje sa Žikom Jakšićem, te je sada otkrila nepoznate detalje.

- Žika je imao neku čudnu taktiku kada sam ja u pitanju. Sve pesme koje sam želela da pevam, nije mi dozvoljavao da pevam ni na turneji, ni na koncertima u Areni. Bili su neki pehovi koji me vezuju za njega vezano za te koncerte. Insistirao je da se mi oblačimo scenski, da nosimo kratke suknje, štikle. Npr. Rada je u tome, to je njen stil, dok sam ja potpuno drugačija osoba. Mogu da iznesem mini suknju, ali i da budem zakopčana do grla, ali drugačije ću to izneti. Ali se na tome potenciralo, ja to nisam volela. Terala sam svoj fazon, držala do sebe i isterala sam. Tu smo imali tu neku razliku. Posle nekoliko godina, kada smo se sreli, ja sam ga iz zezanja pitala: "Dobro čoveče, zašto si me maltretirao?" Na šta je on rekao: "Tebe sam baš voleo, želeo sam da te očvrsnem". Malo je čudna taktika s njegove strane, ali nije urodilo plodom. Uvek ću ostati svoja - otkrila je Silvija.

- Što se produkcijski tiče, on je izvukao iz mene ono što drugi ne bi mogli. Radio je pesmu "Jedini, jedina" sa Nemanjom Stevanovićem. Smatram da je kao producent u studiju izuzetan. Nemam loše mišljenje o njemu, da se razumemo. On je profesionalac i dobar čovek. Ali pristup sa mnom je bio pogrešan, trebalo je da bude drugačije. Poštujem njegov rad - govorila je pevačica.

