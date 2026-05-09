Supruga pevača Dada Polumente, Ivona Polumenta, uskoro će se poroditi i roditi treće dete.

Sada se oglasila i otkrila sa kakvim se izazovima suočava neposredno pred porođaj.

Naime, Ivona je pozirala u dugačkoj crnoj haljini, te otkrila da se iza njenog osmeha krije borba.

- Iza ovog osmeha i divnog autfita i izgleda koji govori "super sam, fit sam, nikad bolje i lepše" kriju se neprospavane noći, nervoza 24/7, ja koja ujedam sve oko sebe, problemi sa probavom, lažne kontrakcije, milion puta ustajanje u toku noći u toalet, mazanje stomaka svaki dan protiv strija, bockanje injekcijama u stomak protiv trombofilije, brojanje svih silnih suplemenata da slučajno nešto ne preskočim jer ako preskočim ode gvožđe dole i tako - napisala je ona.

