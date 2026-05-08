Proslavljeni srpski fudbaler i golman Saša Stamenković i njegova supruga, nekadašnja pevačica Silvija Nedeljković, saopštili su da nakon 17 godina čekaju bebe i to blizance!

Otkrivanje pola i saopštavanje radosnih vesti odigralo se na vrlo simboličan i emotivan način u Lučanima.

Stamenković je na fudbalski teren pozvao svoje saigrače iz lučanske Mladosti, ali se ovoga puta nije našao na golu, već u ulozi izvođača udarca.

Njegov prvi udarac oslobodio je plavi dim, a potom i roze, dok je drugi potvrdio da u porodicu stižu dve bebe.

Nakon ovog neobičnog otkrivanja, usledila je dirljiva scena u petercu gde se golman našao u emotivnom zagrljaju svoje supruge Silvije.

