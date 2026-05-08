Hrvatski pevač Duško Lokin suočio se sa najtežim životnim udarcem kada je njegova supruga Anuška umrla usled posledica korona virusa krajem 2022. godine.

Skrhan bolom pevač je ovu tužnu vest odlučio da zadrži samo za sebe i svoje najbliže, te je od javnosti i medija punih pet meseci krio da mu je životna saputnica preminula.

Kada je napokon smogao snage da progovori o ovoj najbolnoj temi, Lokin je otkrio detalje neočekivanog odlaska svoje supruge sa kojom ima ćerku Natali. Kako je tada objasnio, sve se odigralo iznenada, tokom jednog porodičnog putovanja.

- Supruga je preminula 15. novembra 2022. godine od korone. Išla je na kruzer sa ćerkom i nećakinjom, a zarazila se u Istanbulu i ostala u bolnici. Bila je zdrava. Ovo je prava tragedija, ali moramo ići dalje. Porodica se dobro drži, a s obzirom na situaciju, iz dana u dan sam i ja sve bolje – izjavio je tada Duško za „24sata.hr".

Sahrana organizovana u tajnosti

Želeći da u ovim teškim trenucima sačuva mir svoje porodice i dostojanstveno se oprosti od voljene Anuške, pevač je doneo odluku da ispraćaj na večni počinak organizuje daleko od očiju javnosti.

- Nisam hteo medije na sahrani, to je bilo samo za užu porodicu i prijatelje - dodao je on.

