Jutros nešto pre devet časova izbio je požar u fabrici nameštaja u Svrljigu. Na terenu su vatrogasci sa pet vozila koji pokušavaju da obuzdaju vatrenu stihiju.



Prema nezvaničnim saznanjima, požar u Svrljigu se veoma brzo razbuktao, te je iz tog razloga ugroženo više objekata koji se nalaze u blizini fabrike.



Na licu mesta intervenišu pripadnici VSJ Niš i Svrljig, 11 vatrogasaca-spasilaca sa pet vozila. Angažovana radna mašina i cisterna iz JKP Svrljig. Intervencija u toku.

