Brod je trenutno usidren na Tenerifima, gde se putnici evakuišu i vraćaju kućama. Putovanje je počelo 1. aprila iz Ušuaje, a na kruzeru je bilo 114 putnika i 61 član posade iz 22 zemlje.

Jedna od glavnih teorija jeste da se neko od putnika zarazio na deponiji otpada u blizini Ušuaje, koju turisti posećuju zbog posmatranja ptica. Takva mesta privlače glodare, poznate prenosioca hantavirusa. Ipak, lokalne vlasti odbacuju mogućnost da je virus potekao iz Ognjene Zemlje.

U našoj provinciji nikada nije registrovan slučaj hantavirusa - izjavio je Huan Fakundo Petrina, direktor za epidemiologiju provincije.

On tvrdi da u tom regionu ne postoji vrsta dugorepog miša koja prenosi virus, kao ni klimatski uslovi pogodni za njegovo širenje. Dodao je i da bi glodari morali da pređu Magelanov moreuz kako bi stigli do ostrva.

Uprkos sumnjama, argentinska vlada najavila je slanje stručnjaka koji će ispitati područje oko deponije i testirati uhvaćene glodare, ali istraga još nije počela na terenu.

Zabrinutost raste i zbog mogućeg udara na turizam, pošto više od 95 odsto kruzera za Antarktik polazi upravo iz Ušuaje. Za sada nema otkazivanja putovanja, ali vlasti strahuju od posledica u narednoj sezoni.

Istraga je trenutno fokusirana na bračni par iz Holandije, za koji se veruje da je među prvim zaraženima na brodu. Zdravstvene službe pokušavaju da utvrde gde su boravili pre ukrcavanja, tokom putovanja kroz Argentinu, Čile i Urugvaj.

Argentinsko Ministarstvo zdravlja navodi da poreklo zaraze još nije potvrđeno i da nijedna mogućnost nije potpuno isključena.