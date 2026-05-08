Vesna Zmijanac je svojevremeno priznala da je u mladosti vodila buran način života, ali je kasnije odlučila da se smiri i povuče u svoju vikendicu na Bukulji.

Jednom prilikom je otkrila da je konzumirala veliku količinu alkohola, te da je na vreme osvestila da treba da prestane.

- Znala sam da odem na groblje na Bukulji, tamo sednem na grob neke babe i popijem po devet čokanjčića rakije, a onda me uhvati san. Verujte mi, nema ništa tužnije od pijane žene. I sama sam sklona tom poroku za koji opravdanja nema, niti ga tražim. Tužno je kada žena svoj jad i očaj blaži alkoholom - priznala je Vesna svojevremeno.

- Izgubila sam mnogo prijatelja u vreme kad sam pila. Bilo je ljudi koji se nisu slagali s tim i nisu mi davali podršku, naprotiv. Svako ko mi je pričao nešto za moje dobro, prošao je kao bos po trnju jer nisam htela da slušam. Mislila sam da sam najpametnija i govorila sam: "Ma šta ko meni ima da priča šta ću da radim u životu". Svađala sam se s prijateljima kad god bi mi skretali pažnju na taj gadan porok - rekla je.

- Nisam bila svesna toga šta radim, a porok je sklanjao ljude od mene. Znala sam, kao mlađa, da budem vrlo bezobrazna, da budem svojeglava do te mere da sam mislila da je ceo svet protiv mene, a nije niko bio - dodala je pevačica.

"Onaj ko je izmislio opijate je sigurno mrzeo sebe"

- Znate, retko će neko da prizna da ima problem s nekim porokom. Obično nam na to ukažu ljudi iz okruženja, pa se trgnemo ili ne. Na kraju sam shvatila da moram da uzmem stvari u svoje ruke, da se okanem svega što mi šteti da ne bih otišla u provaliju. Onaj ko je opijate izmislio i napravio, taj sigurno mrzi čoveka, mrzi sve ljude i sebe samog. Naravno, nikad se nije dešavalo da popijem toliko da ne znam gde sam i šta radim, ali i kad malo cugate više puta nedeljno i to je neka vrsta zavisnosti - zaključila je za Mondo.

