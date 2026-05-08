OVAN

Posao: Ovaj period ima poseban značaj, jer su aspekti izuzetno moćni upravo u smislu pravca razvoja vaše karijere. Uspeh postižete kroz inovativne ideje i svoj originalni poslovni pristup. Finansijski uspeh, naročito u saradnji sa inostranstvom.

Ljubav: Slobodni Ovnovi već sada mogu da osete dašak proleća, jer im planete donose sudbinski susret i mogućnost ljubavi na prvi pogled. Očekuje vas početak nove ljubavne veze i mnogo lepih i romantičnih ljubavnih sastanaka. Harmoničan period očekuje one Ovnove koji su u vezi.

Zdravlje: Glavobolja, problemi vezani za pritisak.

BIK

Posao: Ovaj period je veoma važan za to da postavite temelje dugoročne poslovne saradnje. Očekuje vas uspeh u saradnji sa inostranstvom, građevinarstvu i turizmu. Bikovi koji budu imali ispite u ovom periodu, trebalo bi da uspešno polože. Napredak u karijeri zahvaljujući stručnom usavršavanju.

Ljubav: Vaš odnos s partnerom može imati jednu težinu u ovom periodu. Možete zajedno prolaziti kroz jedan turbulentan životni period kada zajedno morate da rešite neki veliki egzistencijalni problem, a to će vam poći za rukom.

Zdravlje: Više se odmarajte.

BLIZANCI

Posao: Aspekti u vašem polju platnog prometa nalaže dodatno prilagođavanje realnim okolnostima na poslu. Taj aspekt ukazuje na potrebu da oprezno upravljate novcem. Retrogradni Merkur zahteva i iziskuje precizno izražavanje u poslovnoj komunikaciji da ne bi došlo do nesporazuma.

Ljubav: Ovaj period mogu obeležiti potencijalni nesporazumi s partnerom, ali će to, na sreću, biti kratkotrajne prirode. Očekuje vas zajedničko putovanje. Slobodni Blizanci treba da budu realniji u vezi s potencijalnim partnerom da se ne bi razočarali.

Zdravlje: Prehlada.

RAK

Posao: Vaš poslovni uspeh zavisi od spremnosti da u svoje poslovanje unesete nešto bitno novo. Bilo da je reč o novim metodama rada, novom marketingu ili novim članovima saradničkog tima, to će u značajnoj meri unaprediti vaše poslovanje. Uspeh vas očekuje u okviru uslužnih delatnosti i trgovine.

Ljubav: Sve ono što je dotrajalo, što predstavlja okoštalu formu, ispražnjenu od svoje suštine, trebalo bi baciti sa palube kako biste mirno nastavili svoju životnu plovidbu. Odnosi gde više nema emocia mogu da se okončaju.

Zdravlje: Probavne smetnje.

LAV

Posao: Aspekti u vašem polju karijere donose vam veću dinamiku u poslovanje. Međutim, negativan aspekt sa vašim znakom ukazuje na to da do uspeha dolazite uz borbu i teške pregovore sa poslovnim saradnicima. Uprkos tome, postići ćete finansijski uspeh.

Ljubav: Slobodne Lavove očekuje poznanstvo sa veoma zanimljivom i prilično ekscentričnom osobom u znaku Ovna ili Vodolije. Budite realniji u oceni te osobe da se ne biste posle razočarali. U vašem odnosu s partnerom mogući su nesporazumi. Otklonite to na vreme.

Zdravlje: Nervoza, napetost.

DEVICA

Posao: Potencijalna iznenađenja i neizvesne situacije očekuju vas na polju saradnje sa inostranim kompanijama. Tu su moguće nepredviđene okolnosti, pa budite obazrivi u poslovnoj komunikaciji tog tipa. Uspeh vas očekuje u oblasti uslužnih delatnosti i kreativnih zanimanja.

Ljubav: Harmoničan period u odnosu s partnerom. Poći će vam za rukom da sprovedete u delo jedan veliki zajednički plan, i to će vam doneti veliko zadovoljstvo. Slobodne Device mogu da se zaljube u osobu sa kojom poslovno sarađuju. Početak nove ljubavne veze.

Zdravlje: Reuma

VAGA

Posao: Ključ uspeha je savršena poslovna komunikacija, jer vam upravo to može doneti veliki napredak na poslu. Međutim, atmosfera je takva da je sve kao da hodate po konopcu, jedna pogrešna reč i šanse se smanjuju. Ukoliko ste nezadovoljni, pravi je trenutak da potražite bolje mesto.

Ljubav: Vaš odnos s partnerom može prolaziti kroz turbulentnu fazu. Nezadovoljni ste nekim aspektom njegovog ponašanja. Sada je pravi trenutak da to ispravite i da mu skrenete pažnju. U suprotnom, možete se udaljiti jedno od drugog.

Zdravlje: Variranje pritiska.

ŠKORPIJA

Posao: Vaše polje komunikacije i poslovnih odnosa je prilično loše aspektovano, može vam doneti poteškoće u odnosu sa nekim saradnicima. To znači da ćete uspeh u poslovnim pregovorima postići uz veće napore nego što je to inače slučaj. Pripremite rezervni plan ako radite u uslužnim delatnostima.

Ljubav: Ovaj period unosi deću dinamiku u vaš ljubavni život, pa će vaš odnos sa partnerom biti prožet pojačanom strašću. Slobodne Škorpije očekuje obnavljanje veze sa bivšom ljubavi. Do toga može doći čak i kroz slučajan susret.

Zdravlje: Variranje pritiska.

STRELAC

Posao: Ovaj period je od ključnog značaja, jer vam donosi mogućnost da sklopite sporazum o dugoročnoj saradnji koja može u velikoj meri da popravi vašu finansijsku situaciju na duže staze. Uspeh vas očekuje u okviru trgovine, uslužnih delatnosti, finansija i komunikacija.

Ljubav: Vaš odnos sa partnerom u ovom periodu će biti veoma skladan, a uspešno ćete realizovati zajednički plan od ranije. Očekuje vas veoma zanimljivo i uzbudljivo putovanje. Slobodne Strelčeve očekuje poznanstvo sa jednim neodoljivim Blizancem.

Zdravlje: Loša periferna cirkulacija.

JARAC

Posao: donosi potrebu za savršenom organizacijom u obavljanju poslovnih zadataka. Ključ uspeha nalazi se u poštovanju prioriteta zato je neophodno da uradite prvo ono što je najvažnije. Očekuje vas prekid jedne i početak druge poslovne saradnje.

Ljubav: Ukoliko ste dugo nezadovoljni nekim aspektima vašeg odnosa sa partnerom, u ovom periodu to može kulminirati u vidu rasprave i rešenje problema u stilu „ ili - ili”. Pokušajte da nađete kompromis. Slobodne Jarčeve sudbinsko poznanstvo sa osobom u znaku Bika ili Škorpije.

Zdravlje: Reumatski bolovi.

VODOLIJA

Posao: Očekujte uspeh kroz kreativne oblasti i originalne poslovne ideje. Takođe, aspekti naglašavaju potrebu da u ovom periodu počnete sa sprovođenjem u delo vaših najsmelijih poslovnih ideja. Ne dozvolite da vas neko pokoleba u vašim zamislima.

Ljubav: Pred vama je veliki broj prilika da uđete u ljubavnu vezu. Ali vam to u isti mah može stvoriti dilemu, jer vam se različite osobe mogu dopasti na različit način. Pa ipak, osoba u znaku Lava ili Ovna u potpunosti će osvojiti vašu pažnju.

Zdravlje: Problemi sa kukovima. Obratite se lekaru radi konsultacije.

RIBE

Posao: Osećate da vam je pojačana intuicija za pravac razvoja daljeg poslovanja i najbolje izvore potencijalnog prihoda. Očekuje vas početak poslovne saradnje, i to na dugoročnom nivou. Sve to će doprineti stabilizaciji vašeg finansijskog plana na duge staze.

Ljubav: Vaš odnos sa partnerom ulazi u veoma lep i romantičan period u kojem ćete mnogo više vremena provoditi zajedno. Planirate neko zajedničko putovanje i to ćete uspešno realizovati. Slobodne Ribe očekuje susret sa jednom fatalnom Devicom.

Zdravlje: Problemi sa disajnim putevima.