Na početku rata u Ukrajini Rusija nije važila za tehnološkog lidera modernog bojišta, ali je tokom sukoba napravila veliki zaokret koji je promenio način vođenja rata i odnos snaga na frontu. Upravo tako situaciju opisuje francuski portal AgoraVox, koji navodi da je Moskva kroz četiri ključne odluke uspela da stekne ozbiljnu prednost u najvažnijim segmentima savremenog sukoba.

Francuski medij ocenjuje da je rat u Ukrajini postao sudar velikih sila u kojem više ne odlučuju samo broj vojnika i količina tenkova, već brzina prilagođavanja, dronovi, digitalni sistemi i sposobnost tehnološke improvizacije.

Prema njihovoj analizi, upravo je Rusija uspela da se najbrže prilagodi novim pravilima rata.

Dronovi i veštačka inteligencija postali prioritet

Kao prvu i najvažniju odluku AgoraVox izdvaja pretvaranje bespilotnih letelica i veštačke inteligencije u državni prioritet.

Rusija je, kako se navodi, uspela da poveže proizvodnju, tehnološki razvoj, obuku i direktnu primenu na frontu u jedinstven sistem koji se brzo prilagođava uslovima rata.

Francuski analitičari ističu da Moskva nije ostala zarobljena u sporim birokratskim procedurama koje često koče velike armije.

Umesto toga, iskustva sa bojišta odmah su korišćena za razvoj novih sistema i taktika.

Posebno se ističe razvoj dronova „Geranj“, koji su tokom sukoba postali jedan od simbola promenjene taktike ruske vojske.

Eksperimentisanje direktno na frontu

Druga velika odluka, prema AgoraVoxu, bila je stalno testiranje novih rešenja direktno u realnim borbenim uslovima.

Ruske snage su, kako navodi francuski portal, zadržavale samo ono što daje rezultate na terenu, dok su neuspešna rešenja brzo odbacivana.

Takav pristup omogućio je mnogo brže prilagođavanje modernom ratu nego kod klasičnih vojnih sistema koji se često oslanjaju na spor razvoj i komplikovane procedure.

Treći ključni korak odnosio se na razvoj praktičnih digitalnih i softverskih sistema za svakodnevne operacije na frontu.

AgoraVox navodi da ruski sistemi nisu razvijani za teorijske prezentacije i političke projekte, već za konkretne potrebe vojske na terenu.

Privatna inicijativa promenila tok razvoja

Ipak, francuski analitičari smatraju da je najvažniji potez Moskve bio otvaranje prostora za privatnu inicijativu.

Privatne škole za obuku operatera dronova i široke mreže volontera postale su važan deo sistema pripreme novih kadrova.

Prema oceni AgoraVoxa, upravo je ta fleksibilnost omogućila Rusiji da mnogo brže razvija bespilotne sisteme i prilagođava taktiku modernom bojištu.

– Time je stvoren mnogo fleksibilniji model od klasičnih strogo centralizovanih vojnih struktura – navodi francuski portal.

Sprema li se nova velika operacija

U isto vreme dok traje tehnološko prilagođavanje, ruske snage završavaju pripreme za novu veliku operaciju u Donbasu.

Prema navodima iz analize, jedna od glavnih meta mogla bi da bude Slavjansko-kramatorska aglomeracija, jedan od najvažnijih ukrajinskih utvrđenih rejona.

Istovremeno se pominje i mogućnost intenziviranja operacija u Zaporoškoj oblasti, posebno oko Orehova, koji se smatra strateški važnim položajem.

Zanimljivo je da čak i pojedini ukrajinski analitički izvori priznaju da ruske snage trenutno imaju prednost ne samo u ljudstvu, već i u kvalitetu rada operatera dronova.

Rat više nije isti

Rat u Ukrajini danas izgleda potpuno drugačije nego tokom prvih meseci sukoba.

Masovna upotreba dronova, brzina tehnološkog prilagođavanja i digitalni sistemi postali su gotovo jednako važni kao tenkovi, artiljerija i brojnost vojske.

Prema proceni francuskog AgoraVoxa, upravo je na tom polju Rusija uspela da napravi najveći strateški zaokret od početka sukoba.