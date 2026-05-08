Na video snimku koji je previše uznemirujući pa ga nećemo ovde prikazati snimljen je čovek u Indiji kako hoda kroz gomilu kao da se ništa ne dešava dok mu je ogroman nož tipa „koita“ (mačeta) zaboden u glavu.

Sve se dogodilo na odeljenju za hitne slučajeve jedne bolnice u Mumbaju , dok su ljudi gledali u neverici dok je čovek čekao svoj red sa velikom oštricom koja mu je virila iz lobanje, prenosi grčki portal Pronjuz.

Muškarac, poznat samo kao Isma, napadnut je u ranim jutarnjim satima u subotu.

Odmah je otišao u bolnicu u Mumbaju, gde su lekari bili iznenađeni kada su otkrili da je pacijent potpuno svestan i budan, ne pokazujući znake oštećenja mozga uprkos očiglednoj traumi glave.

Rendgenski snimci su kasnije pokazali da je teška metalna oštrica prodrla skoro dva i po centimetra duboko u njegov mozak.

Tim neurohirurga predvođen dr Batukom Diorom trkao se sa vremenom kako bi izvršio hitnu operaciju.

Hirurzi su čudesno uspeli da uspešno uklone oružje.

U saopštenju, lokalne vlasti su potvrdile da je „operacija bila uspešna“ i da je hrabri pacijent sada na putu oporavka.

Trenutno je pod nadzorom na odeljenju intenzivne nege, gde se njegovo stanje smatra stabilnim i svakodnevno se poboljšava.

„Koita“ je ozloglašeno oružje u Indiji, koje često dostiže impresivnih 90 do 180 centimetara dužine. Posebna oštrica koja se obično koristi za razbijanje kokosa ili čišćenje guste vegetacije.

Policija i dalje traga za odgovornima za stravičan napad.

