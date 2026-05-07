Nakon što se pojavila informacija da je počelo snimanje serije "Marina i Futa", posvećene životu Tucakovićeve, oglasio se njen suprug Aleksandar Radulović.

Iako nije želeo da govori o detaljima projekta, Futa je potvrdio da je dao dozlovu da snimanje počne.

- Ne bih još davao izjave, još uvek je rano. Kontaktirali su me iz produkcije i upućen sam u projekat, ali ne bih voleo da iznosim detalje dok ne dođe vreme - rekao je Futa i dodao:

- Znate, nakon filma "Nedelja" su me zvali za razne filmove i nisam pristao. Posle mesec dana su me zvali za film "Pilule" koji bi se radio na neku sličnu temu i nisam pristao. Međutim, ovo je neka druga tema, a ja bih sačekao da prođe još neko vreme pa da pričamo o tome - rekao je Aleksandar Radulović Futa.

Ko glumi Marinu?

Ulogu Marine, kako prenose domaći mediji, ponovo će odigrati Milica Janevski, dok se ime glumca koji će tumačiti Futu još uvek drži u tajnosti.

Nije isključeno da ćemo u toj roli ponovo gledati Zlatana Vidovića.

- Svaka uloga donosi novi spektar saznanja i to mi je najzanimljivije. Imala sam frku i odgovornost kako to uraditi, s obzirom na to da svi znamo kakva je Marina bila i da nas je, nažalost, relativno rano napustila. Taj njen karakter i taj opus koji je ostavila u narodu jako je veliki. Imala sam frku kako da to odigram, a da ne bude karikatura ili imitacija, već da uhvatim taj njen duh, a da opet ima neke veze sa mnom, da u tome uživam i da shvatim ko je bila ta žena - izjavila je Milica Janevski nakon odigrane ulogeu filmu "Nedelja".

