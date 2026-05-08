Hrvatski glumac Frano Lasić, čovek čija životna priča podseća na filmski scenario, otvorio je dušu i prisetio se neverovatnih detalja iz svoje bogate karijere i burnog privatnog života. Od druženja sa svetskim zvezdama, preko bizarnih situacija u Holivudu, pa sve do porodične idile u poznim godinama.

Kao Fulbrajtov stipendista, Frano Lasić je otišao u Los Anđeles, gde se družio sa zvezdama poput Mikija Rurka, sa kojim je pio kafu, dok je preko prijatelja upoznao i muzičku legendu Roda Stjuarta.

Međutim, život u srcu filmske industrije doneo mu je i jednu veoma neprijatnu situaciju sa poznatim rediteljem.

- Bio sam pozvan na večeru, čovek je poznati reditelj, a nas dvojica sami sedimo za velikim stolom, što mi je odmah bilo čudno - prisetio se glumac.

Od njega se tražilo da se u filmu skine, ali kako je odrastao u konzervativnoj sredini, ponudu je glatko odbio, zahvalio se i brzo napustio rediteljevo imanje.

Kako je kumu nesvesno uništio šansu za ljubav

Jedna od najurnebesnijih anegdota iz američkih dana vezana je za njegovog kuma i najboljeg prijatelja Nevena Boškovića.

Dok su delili stan u Los Anđelesu, Neven je bacio oko na jednu producentkinju, ali mu je Frano nesvesno "smrsio konce".

Kada je producentkinja Šantal pozvala na fiksni telefon, Frano se javio i na njeno pitanje ko je on, nesmotreno na engleskom odgovorio: "We are living together" (Mi živimo zajedno).

- U Americi 'we are living together' znači da ste u vezi, dok 'we are sharing apartment', ima značenje da ste cimeri - objasnio je Lasić.

Zbog ovog nesporazuma, producentkinja je pomislila da su Frano i Neven gej par, te je odmah prekinula svaki kontakt sa Boškovićem.

Sin u 65. godini i brak sa tri decenije mlađom

Iako se od prve supruge Ljiljane razveo posle samo 15 dana, Frano je svoju pravu sreću i mirnu luku pronašao pored 30 godina mlađe supruge Milene.

Izjavio je da je pored nje „kao ponovo rođen” i da mu ona daje neverovatnu snagu.

- Najveći uspeh je što sam ostao dosledan sebi, što imam četvoro predivne dece”, ističe ponosni otac. Njegov najstariji sin Janko ima 40 godina, dok najmlađi Nikolas ima samo dve godine, a dobio ga je u 65. godini života.

Frano je ispričao i da je ponavljao razred u školi, a onda završio dva fakulteta.

- Bio sam u školi kampanjac. Nikad mi se nije dalo da sedim dvadeset sati za stolom. Išlo mi je dobro crtanje. Obožavao sam geografiju. Prolazio sam s trojkom ili četvorkom, a jednu godinu sam čak i ponavljao. Pao sam na popravnom iz filozofije, i to na vrlo bizaran način. Bio sam tad treći razred gimnazije i padnem na popravni.

- Moja ogromna ljubav bila je arhitektura, jer volim da crtam. Krenuo sam u Sarajevo da upišem arhitekturu. Došao sam dan ranije, ali noć pre ispita izašlo se u grad i malo se popilo, pa sam zakasnio na prijemni ispit... To je bio kraj mojih putešestvija, što se tiče arhitekture. I dan-danas bih to studirao. Ali sam završio mašinstvo. Dobio sam diplomu, a nikad to u životu nisam radio. Diploma stoji. Nakon toga sam bio kao Fulbrajtov stipendista u Los Anđelesu, na glumi i produkciji.

Alo/Kurir

BONUS VIDEO: