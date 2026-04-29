Neda Ukraden pred našim kamerama govorila je o koleginici Vesni Zmijanac, koja je nedavno tokom jednog od nastupa sedela na stolici, a kasnije jedva hodala na aerodromu gde su je usnimili paparaci, pa se povela polemika, da li je vreme da se muzička zvezda povuče sa javne scene ili ipak ne uz pregršt negativnih komentara.

- Nisam čula takve komentare. Zašto bi bilo šta bilo "početak njenog kraja", žena je dokazala i pokazala da traje i da ima sjajne pesme. Ne znam ko bi to mogao reći i zašto. Žena je popularna, ljudi je vole. Želim joj svu sreću, mnogo uspeha i zdravlja da to izgura. Veliki posao je Arena, predpostavljam da je spremna na to. To je za poštovanje. Nije lako pevati tri dana zaredom, ali ako ti se desi takva popularnost, nema pevača koji bi to odbio. Može samo da se moli Bogu da mu se tako nešto desi u karijeri. Lično volim i manje nastupe i to je zanimljivo i puno izazova. Treba se dokazati i pred mladima - objasnila je Nada.

Pevačica je i otkrila recept za trajanje na estradi.

- Došlo je drugo vreme, nezahvalno je davati bilo kakve savete. Recept za dugo trajanje je dobra pesma i naravno voditi računa o svojoj pojavi. Verujem da imaju bolje i lakše načine za pravljenje karijere i slave. Međutim, pitanje je šta želite. Da li želite da trajete ili da to bude samo jedno leto ili ejdna pesma. Zavisi ko je šta planirao u životu - rekla je Neda.