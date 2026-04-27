Pesma „Srce je moje violina” apsolutno je obeležila bogatu karijeru legendarne Lepe Lukić, ali malo ko zna da ova numera, objavljena na istoimenom albumu krajem osamdesetih godina, prvobitno uopšte nije bila namenjena njoj.

Autor pesme Miša Marković, numeru je prvo napisao za Biljanu Jevtić, međutim, ona ju je odbila. Nakon nje, pesma je bila ponuđena njenoj koleginici sa estrade Vesni Zmijanac, koja je donela istu odluku i odbila da je otpeva.

Nakon što su je dve pevačice odbile, pesma je na kraju došla do Lepe Lukić, koja ju je odmah i bez oklevanja prihvatila.

Snimila ju je i od nje napravila jedan od svojih najvećih hitova, koji joj je zauvek obeležio karijeru.

