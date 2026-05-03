Poznata folk pevačica Mira Kosovka progovorila je sada, nakon tri decenije, o razvodu od pevača Branka Višnjića.

Kako se tada spekulisalo, razlog njihovog rastanka nakon 11 meseci braka bila je navodno Vesna Zmijanac koja se „umešala u njihov odnos“.

Mira Kosovka je sada odlučila da ispriča šta se zapravo dogodilo i da li je njena koleginicia zaista razlog što joj brak nije opstao.

-Idem srcem i zavolim, ali nisam bila sreće da to opstane kako treba i ideš dalje. Da je vredelo ne bi tako bilo, i onda niko ne bi mogao da ukrade. Taj čovek je izgubio i nju i mene i to je apsurd totalni. Barem da mu je ta druga osoba značila nešto, ali nije i šta je dobio na kraju?! – priznala je Kosovka.

Bivši muž Mire Kosovke otkrio da su se njih dve posvađale.

Nakon što je izbio skandal oko ovog razvoda i raspredale su se priče oko ljubavnog trougla, Branko Višnjić je jednom prilikom pričao o ovom odnosu.

-Bio sam u braku sa Mirom kada je trebalo da snimim duet sa Vesnom Zmijanac. Došao sam u studio, a one su se posvađale. Kasnije su novine pisale da je Mira izjavila kako joj je Vesna preotela muža, ali tada nisam želeo da dajem komentare. Danas smo Mira i ja u dobrim odnosima – izjavio je Branko.

Pevač priznaje da nikada nije želeo da se vezuje, uprkos brojnim romantičnim vezama. Prvi put se oženio tek sa 33 godine, i to, kako kaže, na nagovor majke.

-Žene su me oduvek volele, ali nisam bio spreman za brak dok majka nije insistirala. Tada sam popustio i odlučio da pokušam – iskreno je priznao Višnjić navodeći da je bio sa čak 1.000 žena.

BONUS VIDEO:



