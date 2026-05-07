Pevačica Ivana Boom Nikolić našla se u središtu međunarodne rasprave na društvenoj mreži "X" nakon što je predstavila vizuelni koncept za svoj prvi studijski album.

Korisnici društvenih mreža su odmah počeli da upoređuju njen vizuelni identitet sa dizajnom albuma "Destinée", koji pripada francuskoj muzičkoj zvezdi Aji Nakamuri.

Glavne sličnosti koje su korisnici primetili odnose se na gotovo identičnu paletu neon boja, font, kao i same poze na fotografijama. Diskusija je brzo prerasla u globalnu temu na kojoj su se nizale kritike da je u pitanju "isti koncept, iste boje i iste poze".

S druge strane, bilo je i onih koji su branili pevačicu iz Srbije. Neki korisnici su istakli da je u pitanju moderna "high-fashion" inspiracija, pravdajući njen potez rečima da "danas svi sve kopiraju i kradu".

Oglasili se francuski mediji

Međutim, priča je eskalirala kada su se u nju uključili francuski fanovi i mediji, koji su slučaj ispratili uz jasan stav: "srpska zvezda kopira našu kraljicu".

- Nikada ne treba potceniti bazu fanova Aje Nakamure: Sve vide - pišu Francuzi.

Nakon snažnog pritiska i milionskih pregleda na viralnim tvitovima, Ivana je uklonila spornu objavu sa svog profila, a broj njenih objava na Instagramu spao je na nulu.

Povodom ovog skandala, Ivana Boom Nikolić za sada se nije zvanično oglašavala.

BONUS VIDEO: