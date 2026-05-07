Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je jedan od najvećih problema sa kojima se država suočavala prethodnih godina upravo bahatost pojedinaca u sistemu vlasti i nedostatak poštovanja prema običnim građanima.

Govoreći o rezultatima postignutim od 2014. godine do danas, Vučić je istakao da su ostvareni istorijski pomaci u ekonomiji, rastu bruto domaćeg proizvoda i smanjenju nezaposlenosti, ali da uprkos tome postoje stvari koje nisu urađene dovoljno dobro.

Kako je naveo, građani nisu uspeli da budu zaštićeni od arogancije i osionosti pojedinih funkcionera, od lokalnog do najvišeg nivoa vlasti.

– Nismo uspeli da odgovorimo svim samoživim i arogantnim vlastodršcima, prepoznatljivim po rečenici: „Znaš li ti ko sam ja?!“ – poručio je Vučić.

Predsednik je naglasio da niko ne sme da bude iznad običnog čoveka i da je upravo poštovanje prema građanima jedna od ključnih stvari koje država mora da promeni u narednom periodu.

– Nismo uspeli da ih naučimo da čekaju u redu kao svi drugi ljudi, da pokažu skromnost i zahvalnost umesto nadmenosti i bezobzirnosti. Postoje dve strane nejednakosti – oni arogantni i obični ljudi. Ja sam na strani ljudi i naroda – istakao je predsednik Srbije.

Vučić je dodao da lično snosi deo odgovornosti jer je verovao da će građani prvenstveno vrednovati ekonomske rezultate, ne shvatajući da ljudi žele više ljudskosti, empatije i poštovanja.

– Nisam shvatao da bi ljudi prihvatili i lošije rezultate u zamenu za manje bahatosti i više ljudskosti – rekao je Vučić.

On je poručio da Srbija u narednom periodu mora da menja ne samo infrastrukturu i ekonomiju, već i odnos sistema prema građanima, jer bez toga nema stvarnog napretka društva.