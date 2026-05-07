Harmonikaš Aleksandar Sofronijević i doktorka Kosana, venčali su se 7. maja 2024. godine, a danas proslavljaju drugu godišnjicu braka.

Inače, oni su nedavno postali i roditelji.

Sofronijević se tim povodom oglasio na svom Instagram profilu, gde je objavio sliku sa venčanja uz koju je napisao:

- Dve godine od onog 'da', a kao da je ceo život stao u njih. Hvala ti što svaki dan činiš posebnim i što uz tebe svaki uspeh ima lepši smisao. Srećna nam godišnjica ljubavi moja. U svetu koji se stalno menja, ti si moja konstanta. Dve godine braka, bezbroj uspomena i čitava večnost ispred nas. Volim te - poručio je Sofronijević svojoj supruzi Kosani.

Podsetimo, Aleksandar Sofronijević živi život iz bajke od kada je dobio ćerkicu Taru. Ne krije da su ga lepe stvari pogurale i dale novu energiju i na poslovnom planu.

