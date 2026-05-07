Dovoljna je jedna objava o tome šta je „potrebno“, a šta „luksuz“, da internet eksplodira od komentara i podeljenih mišljenja.

Upravo to dogodilo se na društvenoj mreži Iks, kada je korisnica pod imenom „Zeka Peka“ napisala da većina ljudi danas živi iznad svojih mogućnosti i troši novac na stvari koje nisu neophodne za život. Njena objava ubrzo je postala viralna i pokrenula veliku raspravu o troškovima života, luksuzu i kupovnim navikama u Srbiji.

„Pavlaka za kuvanje i kuhinjski ubrusi nisu neophodni“

„Hot tejk – većina ljudi živi znatno iznad svog platnog razreda, normalizujući stvari koje im nisu najneophodnije. Pavlaka za kuvanje i kuhinjski ubrusi nisu neophodni za život“, napisala je ona.

Dodala je i da, iako zarađuje više od prosečne plate u Srbiji, ne kupuje proizvode koje smatra nepotrebnim.

„Ne kupujem nijedno od navedenih, a zarađujem višestruko više od srpskog proseka. Smatram ih nepotrebnim. Mnogo stvari ne kupujem jer su za mene bespotreban trošak“, navela je u objavi.

Žestoke reakcije korisnika društvenih mreža

Njena izjava izazvala je lavinu komentara i podelila korisnike društvenih mreža. Dok su jedni tvrdili da je reč o preterivanju i pogrešnom poređenju luksuza, drugi su smatrali da je poenta objave zapravo racionalnija potrošnja i kontrola kućnog budžeta.

„Meni je ovo baš tužno razmišljanje. Reći da je neko iznad svog platnog razreda zato što kupuje pavlaku za kuvanje i ubruse zvuči tragično“, napisala je jedna korisnica.

Druga je dodala:

„Žalosno je što su ljudi počeli da veruju da su kuhinjski ubrusi luksuz. Čula sam za mnogo stvari da su luksuz, ali ovo prvi put.“

Pojedini korisnici naveli su da se po istoj logici ni kafa, sladoled, kečap ili majonez ne mogu smatrati neophodnim stvarima za život.

„Kupujemo mnogo nepotrebnih stvari“

Ipak, bilo je i onih koji su pokušali da sagledaju širu sliku i objasne da je glavna tema zapravo način trošenja novca.

„Razumem šta je htela da kaže. Istina je da često kupujemo i trošimo novac na nepotrebne stvari, ali ono što je nekome nepotrebno ne mora da znači da je i drugima“, glasio je jedan od komentara.

Drugi su ocenili da su primeri poput pavlake za kuvanje i ubrusa loše izabrani, jer se radi o proizvodima koji nisu skupi i koje većina ljudi smatra osnovnim delom svakodnevice.

Rasprava o luksuzu i standardu života u Srbiji

Ova objava još jednom je otvorila pitanje životnog standarda u Srbiji, inflacije, kupovne moći građana i toga šta se danas smatra luksuzom, a šta osnovnom potrebom. Dok jedni smatraju da treba štedeti na svemu što nije neophodno, drugi veruju da male svakodnevne stvari ne bi smele da budu predmet rasprave o „životu iznad mogućnosti“.