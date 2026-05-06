Glumac Saša Joksimović oglasio se na društvenim mrežama nakon završetka snimanja devete sezone popularne serije "Igra sudbine".

On je na svom Instagram profilu podelio fotografiju sa ekipom i otkrio da su poslednji kadrovi uspešno snimljeni, ali i da publiku već očekuje nastavak.

- Kraj deveta sezona. To je ta B ekipa iza kamera, vidimo se ponovo na setu od avgusta - napisao je Saša.

Glumac je tako ujedno najavio i početak rada na jubilarnoj desetoj sezoni serije, koja će, sudeći po njegovoj poruci, uskoro krenuti sa snimanjem.

Podsetimo, Saša Joksimović je svojevremeno napustio "Igru sudbine", da bi se kasnije ponovo vratio u seriju, što je tada izazvalo veliku pažnju javnosti. . Tada je pripretio da će otkriti razloge odlaska.

Međutim, govoreći o svom povratku, objasnio je da njegova ranija objava nije imala veze sa produkcijom ili televizijom.

- To pitanje mi niko nije postavio u smislu šta je bilo i što sam se vratio. Hvala produkciji što me je vratila, šalim se. Pre svega to su jako moji dobri drugari i Nikola Burovac i Danijel Đurić i to što sam se ja oglasio potpuno je van konteksta i nema veze ni sa produkcijom, ni sa televizijom. Dosta ljudi me je tada pitalo zašto me nema u seriji i ja sam rekao "ne dao Bog da progovorim", bilo je zbog drugog konteksta i to znaju svi, a na koga se odnosilo ne bih da kažem - rekao je Saša, a na konstataciju da li je mislio na kolege, kroz osmeh je odgovorio.

- Na nekog sam sigurno mislio. To je bila pošalica i na prvu reagujem, tako je bilo i oko razvoda i sve ode u javnost. Sve što objavim mediji to isprate i jako sam im zanimljiv, tako da moram da pazim šta pričam. U "Igri sudbine" sam i snimio sam preko hiljadu epizoda i zahvalan sam produkciji što me je vratila i sve je u redu.

