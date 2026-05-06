Porodica Gudelj danas slavi Đurđevdan , a povodom krsne slave oglasila Anastasija, kao i njen suprug Nemanja koji su svim vernicima čestitali krsnu slavu, a njena svekrva Olivera takođe je potvrdila da je danas slavlje u domu, te je objavila emotivan video ispod koga su se nizale čestitke.

Da li će u domu u Sevilji slavlju prisustvovati Anastasijina majka Ceca i brat Veljko Ražnatović sa suprugom Bogdanom i decom, ostaje nam da vidimo.

I dok čekamo najnovije fotografije slavske trpeze, prisetimo se kako je Đurđevdan u porodici Gudelj izgledao ranije.

Kako smo imali prilike da vidimo, slavska trpeza je bila spremna, ali jedno na stolu publici nije baš najjasnije.

Naime, na fotografiji iz doma u Sevilji koju je objavila Anastasija Gudelj, imali smo prilike da vidimo, kako običaj nalaže, žito, vino i kolač.

Tu je bila i torta sa likom sveca i ono što je najviše sve začudilo - još jedan slavski kolač.

Dva slavska kolača u jednom domaćinstvu tokom slavlja gotovo da do sada nismo imali prilike da vidimo, a na koji način se to proslavlja Đurđevdan u porodici Gudelj nikome nije bilo jasno.

Inače, krsnu slavu proslavili su u dvorištu velelepne vile kraj bazena, gde je bila i uživo muzika.

Podsetimo, jedan od najvećih prolećnih praznika, Đurđevdan, pun je divnih običaja i verovanja, a jedno od njih je i priprema đurđevdanske kupke...

