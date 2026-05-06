Dobitni tiket kupljen je 4. novembra na području Bornmuta, Krajstčerča i Pula, ali uprkos potrazi za vlasnikom, nijedna validna prijava nije podneta do isteka roka u ponoć u nedelju, prenosi Skaj njuz.

Predstavnik kompanije Endi Karter izjavio je da "misteriozni milioner" nije preuzeo nagradu, čime je propustio šansu za isplatu dobitka.

"Uprkos opsežnoj potrazi za misterioznim milionerom, mogu da potvrdim da se vlasnik tiketa nije javio da preuzme svoju nagradu EvroMillions i da je nažalost propustio ovu sumu novca koja mu menja život", rekao je Karter.

Neisplaćeni iznos sada će biti preusmeren u fondove Nacionalne lutrije Velike Britanije i namenjen finansiranju projekata od javnog značaja, koji prema navodima operatera prikupljaju oko 33 miliona funti nedeljno za različite društvene inicijative.