Legendarni pevač Riki Martin nastupiće na podgoričkom Trgu nezavisnosti u okviru proslave dve decenije od nezavisnosti države Crne Gore, 21. maja, objavljeno je na zvaničnoj Fejsbuk stranici Vlade Crne Gore.

Crnogorski voditelj Božo Dobriša za Alo otkriva da su građani prilično iznenađeni ovim potezom, te da mnogi smatraju da je dolazak Riki Martina ogroman trošak.

- Crna Gora je uznemirena zbog dolaska RikiJA Martina u Podgoricu. Vidim da građani samo o tome pričaju i da su mnogi iznenađeni. Ne znam zbog čega. Snimaju se i razne parodije na dolazak RikiJA Martina, takođe, mnogi smatraju da je to veliki trošak i da nam to nije trebalo. Ove godine se očekuje rekordna turistička sezona i moramo se navići na te standardne - rekao nam je Božo Dobriša., te dodao:

- Možete misliti koliko regionalnih zvezda je ostalo bez novca zbog Rikijevog nastupa. Koliko njih je moglo da peva za 900.000 evra koliko će dati Rikiju Martinu, naše estradne zvezde su ostale bez honorara - rekao je voditelj.

