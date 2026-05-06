"Oni su rezervisano podržavali studente, praktično nisu podržali njihov zahtev u maju za izborima, nisu podržali njihov način organizacije. Stalno ima tu neke. .. i kandidovali su EU program kao predizborni program, kad svi znamo da to nije predizborni program. Svi znamo da to nije tema ovih izbora. Ono što su stranke ovih nekoliko pokušale, to je da zamene studentske teme sa svojim temama. Pa ko to radi danas, osim neko ko ne razume uopšte, ne razume ništa?", pita Milutinović.

Na komentar voditeljke da se ne zna ideologija blokadera, da li su za Rusiju ili za EU, on kaže:

"Bukvalno su to argumenti koje nije trebalo isticati protiv studenata u ovoj... to može da se ističe ako hoćeš da tražiš mak na konac i da se postavljaš kao rival njima, ali to upravo ne treba da radiš. Mislim da su to stranke koje nisu sasvim demokratski uređene, najčešće to odlučuje jedan ili dva ili petoro ljudi", ocenio je on.

Milutinović dodaje da opozicioni lideri nikog ne slušaju:

"Znači, to su ljudi koji verovatno imaju neka svoja razmišljanja, jedna ista, koja traju 10 godina ili koliko već godina, i jednostavno ne možeš im objasniti ništa. Čak i očigledne stvari, evo ja se trudim i mislim da su ovo očigledne stvari što sam pričao, ne možeš im objasniti. Šta je razlog? Ne znam, bukvalno ne znam. Ali da je to... da se vratimo na referendumsku atmosferu, mislim da će biti sa strankama ili ne. Ja i pričam sve ovo zato da ne dođemo u situaciju da stranke zbog te svoje strategije aktivno rade protiv studentske liste u predizbornoj kampanji."